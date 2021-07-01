Австрия разрешила въезд вакцинированным туристам из Украины. Страна одобрила препарат Covishield

“С сегодняшнего дня для украинцев открылась Австрия. При полной вакцинации за 14+ дней до путешествия въезд свободный”, – написал Кулеба.

#ВакцинуйсяТаМандруй

Відсьогодні для українців відкрилася Австрія

За умови повної вакцинації за 14+ днів до подорожі в’їзд вільний. Детальна інформація — вже на карті МЗС: https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

Въезд в Австрию возможен без регистрации и прохождения карантина, но с сертификатом о полной вакцинации от COVID-19 одной из следующих вакцин: Comirnaty (INN) от BioNTech/Pfizer, Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India, COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson, mRNA-1273 от Moderna, Sinopharm BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac, уточнила “Европейская правда”.

Австрия также разрешила въезд туристам с отрицательным ПЦР-тестом, но им нужно обязательно пройти 10-дневный карантин.

Контекст:

Европейский союз сегодня, 1 июля, обновил список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд. В этот список Украину не включили.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая 2021 года согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.

Австрия входит в число стран Европейского союза, которые разрешили въезд иностранным туристам, привитым индийским препаратом Covishield.

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