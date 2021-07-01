Довбик дома говорит на украинском, в российский чемпионат точно не переедет – отец футболиста

После победы сборной Украины по футболу в 1/8 чемпионата Европы, которая позволила украинцам выйти в четвертьфинал, Довбик 29 июня дал комментарий порталу “UA-Футбол”. Форвард рассказал о своих чувствах после победы на русском.

Его раскритиковала украинская писательница Лариса Ницой, которая известна резкими высказываниями по поводу русского языка. Сам Довбик тему выбора языка для выступлений тоже пока не комментировал, но на следующий день после игры выложил в Instagram фото с этого матча и на украинском поблагодарил болельщиков за поддержку.

“Это историческая победа для нашей страны, и я горд быть частью команды!” – отметил он.

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Допис, поширений Artem Dovbyk * (@tema_dovbyk)

Отец Довбика рассказал, что дома сын прекрасно знает государственный язык.

“Артем дома с нами на украинском разговаривает. Просто у них в командах все русскоязычные, то и он так привык. Но когда к нам [в Черкассы] приезжает, то разговаривает так же, как мы”, – сказал Александр Довбик.

Журналисты отметили, что после решающего гола Довбик получил большую популярность и среди болельщиков звучат предположения относительно возможного перехода из ФК “Днепр-1” в другой украинский или зарубежный клуб.

Отец заверил, что таких предложений его сын пока не получал.

“В российский чемпионат Артем точно не переедет”, – подчеркнул мужчина.

Контекст:

29 июня в 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится на стадионе “Олимпико”, начало – в 22.00.

Довбик вошел в историю чемпионатов Европы как футболист, который забил самый поздний победный мяч на турнирах – это произошло на на 120-й минуте и 37-й секунде поединка против Швеции. Таким образом, Довбик побил рекорд французского нападающего Мишеля Платини, который держался с 1984 года. В матче Франции против Португалии Платини забил мяч на 118-й минуте 53-й секунде.

24-летний игрок футбольного клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) “Днепр-1” Довбик – самый молодой автор забитого гола в истории сборной Украины на чемпионатах Европы. В последнем сезоне УПЛ форвард сыграл 24 поединка, отличившись шесть раз в воротах соперников, сообщается на сайте лиги.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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