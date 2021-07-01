 

Только один абитуриент в Украине сдал ВНО по трем предметам на 200 баллов

01.07.2021, 21:50, Новости дня
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Речь идет о выпускнике физматлицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Денисе Кинзерском. Он сдавал пять тестов. По математике, биологии и химии он получил по 200 баллов, по украинскому языку – 196 баллов, а по английскому – 188.

Абитуриент рассказал, что к каждому предмету готовился по-разному: по биологии помогала школьная учительница, также он окончил онлайн-курсы, к химии готовился сам, иногда помогала учительница, а в конце было пять занятий с репетитором.

“Также с репетитором немного готовился и к украинскому языку. Мне нужна была помощь с выражением собственного мнения. На ВНО эта задача была сложной для меня, поскольку требует креативности, а я не такой. Мне нужно много времени, чтобы красиво сформировать и описать собственное мнение, поэтому сразу писал в чистовик, без черновика, иначе бы не успел”, – рассказал он.

В то же время, по словам Кинзерского, он почти не готовился к тестированию по математике и английскому языку, поскольку по этим предметам была сильная программа в лицее и там уже готовили к ВНО.

“По математике задания были легче, чем обычно. Именно поэтому удалось получить 200 баллов. На разных древних тестах задачи действительно были гораздо сложнее. В этом году все было просто”, – рассказал он.

Абитуриент планирует поступать в Институт высоких технологий КНУ имени Тараса Шевченко, но еще не определился, на факультет химии или биологии.

Контекст:

Основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня. 29 июня стартовала дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основной. Она продлится до 14 июля включительно.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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