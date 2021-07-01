 

В Одессе хотят обучать азам киберспорта подростков, отбывающих сроки в СИЗО. На занятия могут приглашать священников

01.07.2021, 21:50, Новости дня
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Обучать киберспорту подростков будут в камерах СИЗО. Им дадут необходимые приставки и раз в неделю к ним будет приходить тренер, объяснила замглавы отдела социально-воспитательной и психологической работы Одесского СИЗО Алена Билоус.

“Обучение азам киберспорта будет проводиться по договорам о сотрудничестве. Так, например, у СИЗО есть такой договор с Одесской епархией, ее представители могут прийти к подросткам в СИЗО вместе с тренером по киберспорту”, – сказала она.

Руководитель Киберфедерации юга Украины Константин Матяшов полагает, что киберспорт может кардинально изменить жизнь заключенных.

“Планируем с помощью СИЗО преподавать, как правильно играть, объяснять, что это не просто игра, а достаточно сложное занятие. В дальнейшем ребята смогут принять участие в местных турнирах. На постсоветском пространстве таких проектов нет”, – сказал он.

Контекст:

Киберспорт в Украине официально признали спортивной дисциплиной в сентябре прошлого года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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