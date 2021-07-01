Instagram планирует ввести платные «Истории»

Социальная сеть Instagram планирует ввести платные функции. Они должны появиться в разделе «Истории».

Некоторые время назад социальная сеть Twitter анонсировала «Супер-подписки». Посредством них создатели контенте смогут зарабатывать денежные средства, поскольку станут публиковать эксклюзивные материалы. Аналогичную функцию планирует реализовать и социальная сеть Instagram.

Ожидается, что пользователи Instagram могут публиковать контент, который будет доступен только платным подписчикам. Представители социальной сети не стали отрицать, что сейчас ведется работа над данной функцией. В то же время пока они не предоставили подробную информацию о ней.

По словам инсайдеров, платные «Истории» будут, скорее всего, выделяться фиолетовым цветом.

Источник: 3dnews.ru