 

Instagram планирует ввести платные «Истории»

01.07.2021, 21:46, Разное
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Социальная сеть Instagram планирует ввести платные функции. Они должны появиться в разделе «Истории».
Некоторые время назад социальная сеть Twitter анонсировала «Супер-подписки». Посредством них создатели контенте смогут зарабатывать денежные средства, поскольку станут публиковать эксклюзивные материалы. Аналогичную функцию планирует реализовать и социальная сеть Instagram.

Ожидается, что пользователи Instagram могут публиковать контент, который будет доступен только платным подписчикам. Представители социальной сети не стали отрицать, что сейчас ведется работа над данной функцией. В то же время пока они не предоставили подробную информацию о ней.

По словам инсайдеров, платные «Истории» будут, скорее всего, выделяться фиолетовым цветом.

Источник: 3dnews.ru



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