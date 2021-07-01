 

Беременная Арзамасова восхитилась умением Авербуха «обнуляться»

01.07.2021, 21:46, Разное
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Пару Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой поклонники считают очень гармоничной и красивой. В одном из интервью звезда «Папиных дочек» призналась, что у ее супруга есть качества характера, которыми она постоянно восхищается.
Беременная Лиза Арзамасова считает, что залогов крепкого союза является умение супругов учиться друг у друга. Актриса рассказала, что они постоянно обсуждают с Ильей Авербухом события и новости кино, литературы и музыки. Они не только схожи во мнениях, но могут и поспорить, высказать противоположное мнение.

Артистка, которая вскоре подарит фигуристу сына, встречу с ним считает подарком судьбы. Лизу Арзамасову восхищает качество супруга, которое она считает довольно редким. Илья Авербух очень «внимательный и чуткий в повседневности и сохранении благоприятной атмосферы дома». Какие-бы у него проблемы и трудности не были на работе, он всегда оставляет их «за порогом». Перед тем, как вернуться к жене, он «будто обнуляется», чтобы не нарушить «состояние свободного дыхания и покоя». Лиза Арзамасова восхищается этим качеством фигуриста.



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