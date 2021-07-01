 

Губернатор Ивановской области провел лекцию для школьников из разных городов России

01.07.2021, 21:40, Разное
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В четверг, 1 июля, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретился со школьниками из разных регионов России, участниками проектов президентской платформы “Россия – страна возможностей” (“Большая перемена”, “Твой ход”). Глава региона провел для детей лекцию “Креативные индустрии и энергия малых городов”.

Воскресенский считает такие проекты очень важными. “Здорово, что общество “Знание” их делает. Интересно, что ребята из крупнейших мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга, приехали к нам и, надеюсь, влюбились в наши малые города”, – сказал Станислав Сергеевич. Глава Ивановской области поговорил со школьниками о развитии небольших населенных пунктов, а также о том, как для этого нужно использовать творческий потенциал и энергию.

Помимо этого, для детей провели экскурсии. В Иванове школьники увидели железнодорожный вокзал в стиле “конструктивизм”, а в Палехе – Крестовоздвиженский храм, благоустроенный центральный парк, “Дом с конями” и арт-центр, который открылся в мае 2021 года.

“Я здесь впервые и очень хотела попасть в Ивановскую область, в это замечательное историческое место. Мне показалось, что очень важно развивать сейчас маленькие города, их культуру. В Палехе меня многое завораживает. Такие места, с народными промыслами, должны развиваться, чтобы люди, даже и за рубежом видели, какое достояние есть в нашей стране”, – поделилась впечатлениями москвичка Дарья Игнатова, победительница конкурса “Большая перемена-2020”

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что благодаря обществу “Знание” школьники смогут посетить Долину гейзеров на Камчатке, отправиться в путешествие на ледоколе в Арктику, познакомиться с Палехскими мастерами и посетить другие, не менее интересные места..



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