Эксперты: Для борьбы с киберпреступностью нужно ввести наказание за утечку баз данных

Каждое четвертое преступление в стране совершается с помощью гаджетов и интернета, сообщила в феврале 2021 года пресс-служба МВД РФ. В январе этого года количество таких правонарушений увеличилось на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Юридическая ответственность за утечку

О том, что в первую очередь незаконный оборот персональной информации способствует активному развитию телефонных и киберпреступлений в стране, упомянул в среду и президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Рост преступлений телефонных мошенников в России значительный – 25%. Первое, что создает неблагоприятный фон и способствует росту преступлений подобного рода – это незаконный оборот персональных данных. В этом направлении правоохранительные органы должны поработать самым серьезным образом. Опираясь на незаконно полученные большие массивы персональных данных, преступники и действуют», – отметил глава государства.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов считает, что за утечку персональной информации необходимо ввести юридическую ответственность. Однако она должна касаться не только коммерческих, но и государственных структур, по чьей вине данные утекли в сеть.

«Следует привлекать к ответственности организации или учреждения, которые допустили слив личных данных, санкции должны касаться и должностных лиц, особенно если после инцидента люди, информация о которых оказалась в свободном доступе, стали жертвами мошенников», – заметил Ульянов.

Специалист назвал ситуацию с сохранностью персональных данных серьезной проблемой. По его мнению, многие компании не уделяют должного внимания этому вопросу, так как ответственности за их утечку не предусмотрена в российском законодательстве.

Старшее поколение под прицелом мошенников

Особенно уязвимы перед телефонными и кибермошенниками пожилые люди, они чаще других становятся жертвами финансовых преступлений, полагает общественник и тележурналист Тимофей Баженов считает. Еще одной уязвимой категорией, по его мнению, являются и дети – все те, кто не может за себя постоять и доверчив в силу плохой информированности.

Цифровое мошенничество как тяжкое преступление

Чтобы защитить пенсионеров, людей с инвалидностью и детей от телефонных и кибераферистов, Баженов предложил принять законодательные меры – квалифицировать мошенничество в отношении этих категорий граждан как тяжкое преступление, а организацию колл-центров, обманывающих граждан, приравнять к ОПГ.

Без ужесточения наказания в отношении таких злоумышленников проблема цифрового мошенничества обретет неконтролируемые масштабы, полагает общественник.

«Защита пенсионеров, инвалидов и детей-сирот от мошенников – это не только вопрос возврата украденных накоплений, но и вопрос сохранения их здоровья, нормальной жизни без стрессов и потрясений. Кибермошенничество в отношении незащищенных граждан должно стать тяжким преступлением», – сообщал Баженов.

Директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко тоже уверен, что цифровые правонарушения следует перевести в категорию тяжких – с наказанием в виде лишения свободы на срок от 7 лет. «Это может предостеречь злоумышленников. Можно привести в пример снижение активности так называемых «групп смерти» (сообщества в социальных сетях, участников которых провоцируют на нанесение себе вреда – прим. ред.)», – отмети он.

В погоне за легкой наживой

Телефонными и киберпреступниками движет погоня за легкой наживой и низкий процент раскрываемости таких дел, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Поэтому, по его мнению, хищения при помощи средств связи стали главной угрозой не только в России, но и во всем мире.

«В этом виде преступлений применяются одновременно элементы технического и социального инжиниринга, что значительно повышает коэффициент успешности атак в сравнении с более привычными нам схемами. Кроме того, широта охвата здесь колоссальна», – уточнил спикер.

Популярность киберпреступлений среди мошенников привела к тому, что потери россиян от их действий в 2020 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом и составили почти 10 млрд рублей, следует из отчета ЦБ.

Цифровая и финансовая грамотность – лучшая защита

Единственная мера в виде ужесточения наказания не позволит кардинально решить проблему, нужен комплексный подход, считает Плуготаренко. По его мнению, нужно повысить цифровую грамотность россиян. Из-за незнания основ жертвы сами открывают мошенникам доступ к своим персональным данным или переводят им свои средства. «Причина в недостаточном уровне цифровой и финансовой информированности», – продолжает эксперт.

Население следует детально рассказывать об уловках, которые используют мошенники по телефону и в интернете, считает и Тимофей Баженов. «Несмотря на то, что виды интернет-мошенничества у всех на слуху, на эту удочку продолжают попадаться ни в чём не повинные люди. Простое объявление о продаже личных вещей может стать поводом для обмана», – сказал он.

Вместе с базовыми знаниями в сфере цифровых технологий и финансов, следует повысить компетенции и сотрудников коммерческих, государственных структур, в первую очередь правоохранительных органов, добавил директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Российский рынок труда испытывает дефицит в специалистах по информационной безопасности. По данным Минтруда, к концу 2020 года работодателям страны не хватало примерно 18,5 тыс. сотрудников с такой специализацией. Из трудоустроенных специалистов 40% занимают не профильные должности. В феврале 2021 года Минцифры сообщало о нехватке от 500 тыс. до 1 млн экспертов в сфере информационных технологий в России.