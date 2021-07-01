 

Украинские силовики обстреляли снарядами село на юге ДНР

01.07.2021, 21:38, Новости дня
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Подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Старогнатовка (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Новоласпа, выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра», – отметил представитель ДНР в СЦКК, передает РИА «Новости».

Ранее вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина применяет против Донбасса часть вооружений, оставшихся в стране после совместных военных учений с НАТО. 



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