Украинские силовики обстреляли снарядами село на юге ДНР

Подразделения украинских силовиков обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив по нему 25 артснарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Старогнатовка (под контролем Киева – прим. ВЗГЛЯД) – Новоласпа, выпущено 25 снарядов калибром 122 миллиметра», – отметил представитель ДНР в СЦКК, передает РИА «Новости».

Ранее вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина применяет против Донбасса часть вооружений, оставшихся в стране после совместных военных учений с НАТО.