Названы сроки открытия пляжей в Ялте

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01.07.2021, 21:38, Новости дня
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Власти Ялты намерены разрешить купание на некоторых пляжах города с пятницы, сообщила мэр города Янина Павленко.

«Постепенно открываем с завтрашнего дня. Утром дам информацию, какие пляжи [откроют] первыми», – написала она в своем Facebook.

Ранее Роспотребнадзор провел проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них. При этом сообщалось, что разрешается открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.



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