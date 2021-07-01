 

Мнение: Чрезвычайная ситуация

01.07.2021, 21:30, Разное
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Новая вспышка коронавируса в Москве требует жестких мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Трудности есть. И они будут дальше, потому что мы с вами живем в чрезвычайной ситуации", — заметил он в эфире Первого канала.

Не совсем понятно, о какой именно чрезвычайной ситуации говорит Песков. Режим ЧС на территории России никто не вводил. У нас вообще, если смотреть на ситуацию без закатывания глаз, ничего ужасного, если не считать правления Путина и его камарильи, не происходит. Эпидемии нет, режима ЧС нет. Правда, есть непонятные ограничения и запреты, под которыми нет ни малейших правовых оснований. Напомню — главы субъектов имеют право вводить региональные режимы ЧС (хотя опять же — ни в одном субъекте он не введен), но его режим распространяется исключительно на госслужащих. Права и свободы граждан губернаторы не вправе ограничивать.

Проще говоря — режим ЧС в России введен явочным порядком, незаконно и за гранью действующего законодательства. При этом не срабатывают механизмы возврата ситуации в законное русло. Все эти прокурорские и судейские не видят, не слышат и знать не хотят о тотальной правовой вакханалии. Про пресловутого «гаранта» конституции и говорить не приходится, особенно после того, что он с ней сделал в прошлом году.

Однако раскачивают лодку, понятно, другие.

Режим, который сам сознательно идет по пути правового нигилизма, делает свое положение весьма шатким. И это не считая того, что и так за что ни возьмись — всё расползается буквально под пальцами. Так что когда вдруг (а это всегда происходит вдруг) вся эта перержавевшая конструкция грохнется, то главные виновники — это те, кто сегодня сидят в руководящих креслах. Хотя, откровенно говоря, они всегда в таких ситуациях главные и зачастую единственные виновники.

Источник: Эль Мюрид



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