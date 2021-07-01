Мнение: Прекращение воспроизводства преступности, неразменный МРОТ и налог на палатки для бомжей

1. Я уже много раз писал о снижении числа заключённых в России. Но дело не просто в количественном сокращении: преступность в значительной мере прекратила воспроизводиться, потому что молодёжь из неё ушла (а точнее, новое поколение не вошло, несмотря на все пугающие истории про популярность АУЕ). Читатель ogon_777 пишет:

https://olegmakarenko.ru/2165468.html?thread=808063708#t808063708

https://olegmakarenko.ru/2165468.html?thread=808063452#t808063452

Количество малолетних заключенных сократилось в ТРИДЦАТЬ раз.

Количество молодежи на взросляке сократилось раз в пять по сравнению с 90-ми.

Рождаемость так не падала. Да и по 14 лет уже начинает исполняться детям маткапитала. Родилось которых всего на 20-30% ниже восьмидесятников и в полтора раза выше 90-х .

Самое главное, что преступность в России перестала воспроизводиться. ЭТО самый важный момент!

В 90-е на малолетках сидело 30 тысяч человек, сейчас меньше тысячи. На взросляке зеки моложе 30 лет большая редкость.

Само понятие гопники и шпана исчезли из нашей жизни. Среди детей и молодёжи преступность стремится к нулю. Каждый единичный жёсткий случай в России весь русский мир по году обсасывает в рунете.

Конечно, статистика неумолима, и некоторая часть молодёжи всё ещё попадает в сети тёмного прошлого, выбирая гоп-стоп и отжим мобилок, а не современный развивающий киберспорт, модные кофейни и полезную для здоровья работу в каком-нибудь «Самокате»:

https://lenta.ru/news/2021/06/24/banda2/

По ссылке говорится о задержании банды школьников за мелкий грабёж и побои. Никого не убили и не изнасиловали, банк не ограбили. В 1980-е или 1990-е такая новость даже не попала бы в СМИ.

2. Безусловный базовый доход для безработных в России пока что не ввели, зато уже гарантировали МРОТ для банкротов:

https://lenta.ru/news/2021/06/29/dohod/

Президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий защиту минимального дохода должников, на который не может быть наложено взыскание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, заработная плата и иные доходы должника, равные величине прожиточного минимума (в 2021 году она составляет 12 702 рубля), включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Должник должен обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать счет, с которого нельзя будет списывать эту сумму. Если в регионе данный показатель превышает общий по стране, то в расчет берется он.

На мой взгляд, это правильно. Не следует додушивать должников. Нужно дать им возможность начать сначала, уже сделав выводы из неправильных решений.

3. Виктор Мараховский рассказывает об эффективности американских чиновников:

https://t.me/vmarahovsky/1928

В городе Сан-Франциско не так давно сильно-сильно задрали налоги, чтобы помочь самым бедным и обездоленным – бездомным. На днях Департамент по делам бездомных отчитался об успехах и запросил новые 20 миллионов долларов на следующие два фискальных года, чтобы развивать дальше программу установки безопасных палаток для бомжей.

Ознакомившись с отчётом о расходовании предыдущих 18,2 млн долларов, общественность впала в экстаз: оказывается, они были потрачены на оборудование 260 безопасных палаток. Говоря проще, по 61’000 долларов [4,4 млн рублей] за палатку в год. Прикол в том, что эта сумма вдвое больше, чем аренда нормальной квартиры в Сан-Франциско. Причём я не поленился и нашёл фотки: нет, никаких аладдиновских шатров, обычные копеечные палатки.