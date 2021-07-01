Сколько стоит слово Бони? – Личное мнение

Виктория Боня заявила, что Владимир Соловьёв травит её за пропаганду против вакцинации, а, на самом деле, она ничего такого не пропагандировала.



Фото: Соцсети

Соловьёв мне не нравится, но откровенное враньё Вики мне не нравится ещё больше.

С самого начала пандемии Боня срала в головы не самых умных людей мифами бабы Фисы.

Лично я воспринимаю Вику как активную антипрививочницу, которая из своего Монако активно распространяла антинаучный бред, чем нанесла существенный вред здоровью россиян.

Это же Боня пугает женщин бесплодием, называя вакцинацию стерилизацией женщин? Я ничего не перепутала?

Посмотрите:

https://t.me/lenamiro/9140

Вполне возможно, что после этого вы никогда не сможете забеременеть.

Это же твои слова, да, Вика? Мне ничего не почудилось? Ничего не послышалось, нет?

Боньку позвали в какой-то проект на государственном телеканале. Подозреваю, что это будет что-то вроде «Последнего героя», где Боня — одна из участниц.

Топить против вакцинации, будучи в российском ящике, — нельзя. Боня это просекла и тут же пошла на попятную, обвинив Соловьёва в том, что тот на неё клевещет.

https://t.me/lenamiro/9141

Теперь Вика настаивает на том, что никогда не выступала против вакцинации, считая её — дальше дословная цитата от Бони — «правом выбора каждого человека сделать собственный выбор».



Фото: Соцсети

Нет, милая, так не пойдёт.

Переобуваться на лету, играя здоровьем и жизнями российских граждан, чтобы оплатить себе съём халупы в Монако, — это беспредел.

Я призываю телеканал, на котором проходят съёмки реалити с участием Бони, выгнать её с проекта.

Вы существуете на наши налоги. Вы позвали в участницы женщину, которая, распространяя антинаучный бред против вакцинации, нанесла большой, я считаю, ущерб здоровью многих россиян.

Торговля пряником в ящике поднимет популярность Бони, после чего она продолжит срать в головы людям, называя вакцинацию стерилизацией женщин и пропагандируя использование запрещённых в России наркотических препаратов в качестве лекарственных.

Вы там на своём телеканале, вообще, в себе? Вы кого в участницы позвали?

Слов нет. Вот правда.

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