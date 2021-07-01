На сайте Госзакупок появился тендер на поставку 25 тысяч справок о вакцинации от COVID-19

В России впервые проводится тендер-аукцион на поставку справок о вакцинации от коронавирусной инфекции для депутатов и чиновников. Требования к поставщику предполагают, что поставленные справки должны быть проведены через портал Госуслуг и иметь действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию.

Как следует из описания тендера на сайте Госзакупок, справки предназначены для муниципальных чиновников Москвы и ряда других регионов ЦАО, народных депутатов, членов Совета Федерации и других госслужащих. Начальная (максимальная) цена одной справки составляет 5000 рублей. Поставщик должен будет предоставлять необходимые бумаги в течение 24 часов после получения электронного письма с именами чиновников, которым необходима справка о вакцинации. Целью тендера служит обеспечение госслужащих высококачественными документами, которые позволят им без ограничений передвигаться по стране и посещать общественные заведения.

«Очень сложно работать сейчас стало. Не получается даже провести депутатскую проверку ресторана: на входе требуют QR-код. Мы не можем нормально исполнять свои обязанности перед народом, когда нас подвергают подобным ограничениям. Вот у меня трое помощников, у них тоже нет справок. Так бы мы смогли вчетвером проинспектировать биллиардную или стриптиз-клуб, но мы лишены такой возможности. Конституция гарантирует свободный доступ депутатов в любые учреждения, поэтому нужно как можно скорее решить вопрос со справками», – заявил член заксобрания Химок (Подмосковье) Пётр Двинятин.

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