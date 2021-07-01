 

Мнение: О лучшем доказательстве, что #ЖЖ – жив

01.07.2021, 21:10, Разное
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Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Как обычно, всё самое вкусное – скриншоты, адреса, пароли, явки, etc. – глубоко под катом.

А пока, в качестве предисловия – есть у Живого Журнала и порох в пороховницах, и ягоды в ягодицах потенциал, и трафик. Потому что они – возвращаются! Осторожно, потихоньку, понемножку и как бы украдкой…

Они – это бывшие отщепенцы, с громом и молниями покидавшие ЖЖ, да не покинувшие.

Вот точно так же, с горькими упрёками, что Живой Журнал всё прое***ал, покидал его Артемий Татьяныч Лебедев a.k.a. tema. И как дышал, как дышал!

А теперь… Вот… Замечен

Получается, сдувается хвалёный «Телетайп», коль скоро трафик для рекламы приходится покупать у Живого Журнала? Не так ли, а, Тёма?

Но не крысятничество ли это – вот так откровенно сосать у двух маток?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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