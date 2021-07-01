До того, как стала принцессой: 20 детских фотографий Дианы Спенсер

1 июля 1961 года в Сандрингеме в семье Джона Спенсера родилась девочка, которую назвали Дианой. Она стала третьей дочерью Джона и его жены Фрэнсис. А через три года у них родился сын Чарльз. Часть своего детства Диана провела в Сандрингеме – она там не только гуляла, играла и веселилась с соседскими детьми, но и училась – в раннем возрасте родители не отправили дочь в школу или пансионат, отдав предпочтение домашнему образованию. Лишь когда Диана подросла, ее отдали в частную школу в Силфилде, а затем в Ридлсуорт-Холл. В 6 лет она стала именоваться “леди”, а ее отец – графом, в том же году вся семья переехала в древний родовой замок Олторп-Хаус в Нортгемптоншире.

Ее родители, как потом и она сама в браке, не были счастливы. Когда Диане было 8 лет, Джон и Фрэнсис (на чьей свадьбе, кстати, присутствовала сама королева) развелись, а дети остались жить с отцом. А когда ей исполнилось 15, отец женился снова, и его выбор Диане и ее сестрам с братом не понравился. Дети Спенсер, которые были на тот момент уже подростками, бойкотировали мачеху, даже отказывались здороваться и сидеть с ней за одним столом. Биографы рассказывали, что только после смерти отца в 1992 году и развода с принцем Чарльзом Диана переосмыслила отношения с мачехой. “Спасибо Вам за ту любовь, которую Вы давали моему отцу все эти годы”, – сказала она Рейн МакКордейл. И с того момента вплоть до смерти Дианы они дружили.

Джон Спенсер с сыном и дочерьми, 1970 год

Диана в течение первых 18 лет жизни сменила не одну школу: помимо Силфилда и Ридлсуорт-Холла она числилась в привилегированной школе для девочек в Уэст-Хилл, графство Кент, где ее успехи были, мягко говоря, ниже среднего. А когда ей было 16, ее отправили учиться в Швейцарию. Но девушка не выдержала там и года и вскоре вернулась в Англию.

Знакомство Дианы с принцем Чарльзом произошло, когда ей было 16 лет (для примера, королева Елизавета II познакомилась с принцем Филиппом в возрасте всего 13 лет). По иронии судьбы, Чарльз тогда встречался с ее старшей сестрой, леди Сарой Маккоркодейл. Через год Диана переехала в Лондон, где поначалу жила в квартире ее матери (та жила в Шотландии). А еще спустя год, на свое 18-летие, она получила собственную квартиру, которая по тому курсу стоила 100 тысяч фунтов стерлингов.

Отношения с будущим мужем у Дианы завязались летом 1980 года во время совместного уикенда Дианы с ее сестрой Сарой и ее бойфрендом Чарльзом. Тот впервые проявил интерес к Диане, а позже пригласил ее на прогулку на королевской яхте. Через некоторое время Диана была представлена королевской семье.

HELLO.RU собрал самые яркие фотографии, которые иллюстрируют детство Дианы, принцессы Уэльской, матери принца Уильяма и принца Гарри. Чтобы перейти в галерею, нажмите на фото ниже.

Чарльз и Диана Спенсер, 1967 годКликните на фото для просмотра галереи