 

Кулеба обсудил с главой МИД Франции признание украинских COVID-свидетельств, нормандский формат и инициативу о саммите ЕС с Путиным

01.07.2021, 20:56, Новости дня
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Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Министры отметили “беспрецедентно высокий уровень”, которого достигли двусторонние отношения. 

Кулеба затронул вопрос признания Францией украинских свидетельств о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. 

“Стороны договорились, что вскоре состоятся соответствующие украинско-французские консультации”, – отметила пресс-служба.

Одной из тем разговора были переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в нормандском формате на всех уровнях.

“Дмитрий Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта, несмотря на провокационное поведение России”, – говорится в сообщении.

Французский министр разъяснил Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога Евросоюза с Российской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран – членов ЕС.

“[Ле Дриан] подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве. Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году после агрессии РФ против нашего государства и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований”, – сообщили в МИД.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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