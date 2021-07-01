“Никто не ждал дольше”. Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю летчицу

Фанк проходила подготовку к полету в космос в 1960-х в рамках миссии Mercury 13 по созданию команды женщин-пилотов. Тогда NASA отказалось от этой идеи. Космическую программу остановили, а Фанк так и не полетела в космос. После этого она работала инспектором по авиабезопасности и занималась расследованием авиакатастроф.

“82-летняя летчица теперь будет частью первого экипажа на корабле New Shepard и самым пожилым человеком, который когда-либо летал в космос”, – говорится в сообщении.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

“Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя”, – написал миллиардер в Instagram.

Контекст:

Безос сказал, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard собственной компании Blue Origin. К ним присоединится победитель онлайн-аукциона, который организовала Blue Origin. Это место продали на аукционе за $28 млн. Таким образом, Фанк стала четвертым участником космического путешествия.

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.

Ожидается, что после достижения границы космоса туристы смогут примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли “пассажира” выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

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