Заместитель Венедиктовой, которого связывают с Медведчуком, подписал приказ о прекращении доступа Мамедова к гостайне – Решетилова

Об этом журналист и волонтер Ольга Решетилова сообщила в Facebook.

“Если вы думаете, что треш вокруг “департамента войны” в Офисе генерального прокурора закончился тем, что Венедиктова сначала передала департамент Якубовскому, а потом забрала у Якубовского и отдала себе, то нет. Сегодня Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне Гюндуза Мамедова. Еще раз. Один заместитель Венедиктовой лишает другого заместителя доступа к государственной тайне. По совершенно надуманным причинам. Очевидно, что это вполне может быть основанием для увольнения Мамедова”, – написала она.

Решетилова добавила, что ей посоветовали искать причины происходящего в приближающихся датах: 17 июня – очередная годовщина катастрофы MH17 (17 июня в Окружном суде Гааги, который рассматривает дело о крушении рейса, закончился очередной этап слушаний).

Мамедов возглавляет следственную группу от Украины в международной следственной группе по расследованию крушения Boeing, напомнила журналист.

“И его роль в процессе расследования по МН17, мягко говоря, чрезвычайно важна. Мое очень обоснованное подозрение в том, что кому-то очень не нравится активность Украины вокруг этого расследования. Поэтому правдами и неправдами эту активность нужно снизить. Сознательно это делают Венедиктова и Якубовский? Сомневаюсь. Скорее, слепо выполняют чьи-то указания. Как бы там ни было, ситуация чрезвычайно угрожающая”, – добавила она.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/4349284095103712

Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент.

Вчера департамент переподчинили Якубовскому, а сегодня Венедиктова забрала его под свое руководство. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче “департамента войны” от Мамедова Якубовскому раскритиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют “неоднозначным пророссийским политиком”. Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию “Правовое государство”, где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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