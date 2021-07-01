 

Джапарова: Закон о коренных народах является фундаментом деоккупации Крыма

01.07.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Верховная Рада Украины приняла закон “О коренных народах Украины”, внесенный президентом как неотложный! Это историческое решение, которого крымскотатарский народ ждал десятки лет. Оно является фундаментом деоккупации Крыма и сигналом свободы тем, кто ее ценит и борется”, – заявила она.

Верховна Рада України прийняла закон «Про корінні народи України», внесений Президентом як невідкладний! Це історичне рішення, на яке кримськотатарський народ чекав десятки років. Воно є фундаментом деокупаціі Криму та сигналом свободи до тих, хто іі цінує та виборює pic.twitter.com/ESO8PtrMkG

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 1, 2021

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект №5506 “О коренных народах Украины” в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

1 июля Верховная Рада приняла его за основу и в целом. Документ признет крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. 

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу “Россия 24”, которое вышло 9 июня, назвал законопроект Зеленского “неприемлемым”. В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы “порождение советского периода”, а “говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно, глупо и не соответствует истории”.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / “Дипломатия в условиях идеального шторма”. Кулеба заявил, что разговор Ермака и Джулиани был частью дипломатической игры

26.06 / Обвинение предложило не расследовать причины незакрытия неба по делу MH17

22.07 / Здание кинотеатра «Ролан» на Чистопрудном бульваре в Москве выставили на торги

28.11 / Уманский: Риск веерных отключений сегодня высок как никогда за последние десятилетия

11.11 / Мясников указал на главные ошибки при лечении коронавируса

10.02 / Рубль подешевел к доллару и евро

19.08 / ВАКС закрыл дело против Омеляна о недостоверном декларировании

20.05 / «Отравителю с газировкой» вынесли приговор

22.12 / Подоляк: Зеленский прекрасно понимает, что Порошенко желает взять реванш

04.03 / Зеленский принял верительные грамоты у послов трех государств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика