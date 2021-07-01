Джапарова: Закон о коренных народах является фундаментом деоккупации Крыма

“Верховная Рада Украины приняла закон “О коренных народах Украины”, внесенный президентом как неотложный! Это историческое решение, которого крымскотатарский народ ждал десятки лет. Оно является фундаментом деоккупации Крыма и сигналом свободы тем, кто ее ценит и борется”, – заявила она.

Верховна Рада України прийняла закон «Про корінні народи України», внесений Президентом як невідкладний! Це історичне рішення, на яке кримськотатарський народ чекав десятки років. Воно є фундаментом деокупаціі Криму та сигналом свободи до тих, хто іі цінує та виборює pic.twitter.com/ESO8PtrMkG

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) July 1, 2021

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект №5506 “О коренных народах Украины” в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

1 июля Верховная Рада приняла его за основу и в целом. Документ признет крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины.

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу “Россия 24”, которое вышло 9 июня, назвал законопроект Зеленского “неприемлемым”. В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы “порождение советского периода”, а “говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно, глупо и не соответствует истории”.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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