 

Стало известно, сколько человек привили от коронавируса в Верховной Раде

01.07.2021, 20:56, Новости дня
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Издание просило указать количество нардепов, которые вакцинировались, и по возможности указать их фамилии, а также сообщить, вакцинировали против коронавируса работников пппарата. Но на эти вопросы в аппарате Рады не ответили, ссылаясь на медицинскую тайну.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 1 июля в стране первую дозу получили почти 2 млн человек, завершили вакцинацию почти 711 тыс. украинцев.

14 июня в Украине началась вакцинация госслужащих вакциной от Pfizer/BioNtech. 15 июня прививать этим препаратом начали нардепов. Также с 22 июня этой вакциной прививают сотрудников организованных коллективов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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