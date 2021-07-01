Названы симптомы, которые могут предупредить о серьезных заболеваниях

Медики назвали некоторые симптомы, предупреждающие о серьезных заболеваниях. Ряд признаков кажутся безобидными, поэтому люди их часто игнорируют.

Внимание нужно обратить на непреднамеренную потерю веса. Этот симптом может говорить об опухоли. Кроме того, могут иметь место психосоциальные причины. Снижение аппетита объясняется слабоумием, хроническими патологиями и депрессией. Когда человеку постоянно хочется пить, то это может говорить о сахарном диабете.

Частые ночные походы в туалет говорят о проблемах с мочевым пузырем или же о заболевании почек. Постоянная усталость свидетельствует о раке, депрессии, анемии. Когда человек чувствует озноб, то у него, вероятно, присутствует недостаток калорий.

Кровь в стуле говорит о геморрое или же раке кишечнике. Неприятный запах изо рта свидетельствует о тонзиллите, заболевании пародонта. В случае присутствия затуманенного зрения у человека может быть инсульт или же болезнь Паркинсона. Частая головная боль свидетельствует о стрессе. Когда родинки изменяют свой внешний вид, рекомендуется провериться на предмет меланомы.

Ночная потливость свидетельствует о низком уровне сахара в крови, воспалительных состояниях, инфекции, апноэ во сне. Расстройство вкуса говорит о вирусном гепатите и аутоиммунных заболеваний.

Источник: ufatime.ru