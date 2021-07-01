 

ЦИК утвердил порядок голосования на сентябрьских выборах

01.07.2021, 20:46, Разное
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“ЦИК РФ постановляет утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд”, – сказано в документе.

Согласно постановлению Центризбиркома, голосование пройдет три дня – 17, 18 и 19 сентября. Граждане будут выбирать своих кандидатов на избирательных участках и вне помещения для голосования. Это две основные формы волеизъявления.

Также 17 и 18 сентября вводится дополнительная форма голосования для избирателей, которые находятся в труднодоступных для транспорта местах. Выборов на придомовых территориях не будет.

Трехдневное голосование будет проходить с 8 до 20 часов по местному времени, сказано в постановлении. Порядок также регламентирует обеспечение сохранности бюллетеней при помощи сейф-пакетов и сейфов.

В сентябре гражданам России предстоит определить состав восьмого созыва Государственной Думы. Также состоятся региональные и муниципальные кампании. В Единый день голосования выберут глав девяти регионов и депутатов 39 заксобраний субъектов Федерации.



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