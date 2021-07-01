Мужчина на моноколесе сбил четырехлетнего ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, сбившего на моноколесе четырехлетнего ребенка, мальчик получил серьезные травмы.

Как сообщается на сайте СК, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено в отношении 29-летнего мужчины. По версии следствия, накануне он ехал на моноколесе по улице Пограничника Гарькавого и сбил мальчика четырех лет.

Уточняется, что ребенок был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Мужчине, сбившего мальчика, готовятся предъявить обвинение.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка и скрылся, по факту травмирования ребенка ведется доследственная проверка.

Напомним, МВД РФ впервые обнародовало цифры по авариям с участием электросамокатов – сообщается, что начала года число аварий выросло почти втрое. Мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах, правила передвижения на электросамокатах также ввели в Казани.