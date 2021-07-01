Толстой: Закон о коренных народах Украины вычеркнул 20 миллионов русских из общей истории

Принятый украинской Радой закон о коренных народах, исключивший русский народ из их числа, «вычеркнул» из общей истории 20 миллионов русских, сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

«Россия уже сообщила в ПАСЕ протест в связи с действиями Киева. Нашу инициативу об осуждении действий украинской стороны поддержали депутаты из Сербии, Армении, Венгрии, Молдавии. Уверен, что число недовольных действиями Киева будет увеличиваться: люди ещё помнят, к чему приводит сегрегация», – сообщил Толстой, передает РИА «Новости».

По его словам, «засевшие в Верховной раде откровенные нацисты», которых привела к власти и покрывает Европа, «своим решением о вычеркивании из истории 20 млн русских людей ведут к повторению событий второй четверти XX века».

Напомним, в четверг, 1 июля Рада приняла закон «О коренных народах Украины», русские не включены в этот перечень.