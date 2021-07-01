Мнение: Суфражистка на мужском митинге

Выступление суфражистски Кэтрин Дуглас Смит перед толпой мужчин в Портсмуте в 1910-м году., где она толкает речугу о том, что современные женщины дорогой ценой добились того, что теперь могут выбирать себе занятие в жизни и свободно учиться, говорить и писать. На колоризованной фотографии отлично запечатлена реакция участников митинга на новые для тех времен утверждения.

Колоризация выполнена художницей-колористом Мариной Амарал.

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