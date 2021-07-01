 

Мнение: Суфражистка на мужском митинге

01.07.2021, 20:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выступление суфражистски Кэтрин Дуглас Смит перед толпой мужчин в Портсмуте в 1910-м году., где она толкает речугу о том, что современные женщины дорогой ценой добились того, что теперь могут выбирать себе занятие в жизни и свободно учиться, говорить и писать. На колоризованной фотографии отлично запечатлена реакция участников митинга на новые для тех времен утверждения.

Колоризация выполнена художницей-колористом Мариной Амарал.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Вызывающая пищевое отравление бактерия может передаваться половым путем

01.03 / Ученые из РФ создали систему для управления компьютером при помощи взгляда

23.04 / Мнение: Голосование последнего дня

15.08 / Меган Маркл дала интервью о негативном влиянии СМИ и расовой дискриминации

30.04 / В Москве задержали члена суперсекретной ячейки ИГ

26.02 / Бог – великий шутник. Матрица тоже

25.08 / Сосудистый хирург назвал основную причину появления рака легких у некурящих

15.01 / К весне коммунальные службы украсят сосульками Москву и Санкт-Петербург

16.03 / Узнай, если сможешь: Лиза Арзамасова и Илья Авербух отдыхают в Дубае

06.08 / Не сможет победить: эксперт назвал рейтинг Лукашенко перед выборами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика