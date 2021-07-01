Мнение: Население при Екатерине II, Ленин о госизмене и нерабское восстание Спартака

1. Исторический миф, весьма популярный в Европе, врёт нам о том, что огромная злая Россия побеждала в войнах лишь потому, что закидывала противника трупами – мол, у нас было огромное население и неисчерпаемые людские ресурсы. В действительности Россия долгое время даже не была самой населённой страной Европы – население Российской Империи превысило население Франции только в конце правления Екатерины II:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1661440.html

На карте показана численность населения европейских стран в 1780-е годы, накануне Французской революции и последних разделов Польши. В России тогда проживало 26,7 миллионов человек, во Франции – 27,6. В Австро-Венгрии – 25,9, в Османской Империи – 25,7. (С учётом и контролем тогда было плохо, и есть альтернативные оценки с разницей в несколько миллионов, однако порядок цифр был примерно такой).

Как видно, в многочисленных русско-турецких войнах 18-19 веков речь шла вовсе не о борьбе Давида с Голиафом, а о столкновении демографически более менее равных противников. В наполеоновских войнах – то же самое. Конечно, к 1812 году Россия существенно расширилась, присоединив часть польско-литовских земель, Финляндию и так далее, однако и Франция к тому моменту разжирела за счёт завоеваний в Западной Европе. И это не считая колоний.

Население европейских стран было более концентрировано, проживало в лучшем климате, извлекало пользу из останков древних цивилизаций, грабило и притесняло аборигенов за океаном, по праву первопроходца наслаждалось низковисящими плодами научной, технической и промышленной революций.

Россиянам пришлось играть с гораздо более слабыми картами, однако мы смогли создать великую державу, способную на равных тягаться с европейскими соперниками. Мощную промышленность построил ещё Пётр I, культура и наука в России в конце 18 – начале 19 века также пошли в бурный рост. Согласно заветам Суворова, наши предки побеждали не числом, а умением.

2. Владимир Ильич был хоть фанатиком, но фанатиком умным, реалистом. Он чётко осознавал и прямо писал, что действия, к которым призывали и которые осуществляли большевики, являются государственной изменой и ведут к распаду страны:

http://libelli.ru/works/26-4.htm

https://olegmakarenko.ru/2150031.html?thread=805262479#t805262479

3. Историки обсуждают древнеримских гладиаторов и восстание Спартака, которое долгое время служило орудием социалистической пропаганды:

https://www.youtube.com/watch?v=QAIh_AUacz4

По предположениям отдельных авторов, Спартак на момент восстания уже не был рабом, а был вольноотпущенником. Отпускать на свободу старых опытных гладиаторов было распространённой практикой. В любом случае, согласно источникам, Спартак жил в школе гладиаторов на сравнительно привилегированном положении, у него была жена и прочие удобства:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спартак

Кроме того, по сообщениям древнеримских историков, Спартак сначала был солдатом, затем стал дезертиром и разбойником, и только после этого попал в рабство. Опыт разбойничества помог ему на раннем этапе восстания, а опыт службы в римской армии помог организовать восставших в боеспособную силу.

Безотносительно личности лидера, называть восстание рабским не слишком-то корректно. Цели освобождения рабов восстание не ставило (об этом в источниках ничего не говорится). Рабы, разумеется, участвовали в событиях, однако без массового участия свободных людей (которых в Италии было банально больше) никакие успехи были бы невозможны.

В значительной степени это было просто продолжение закончившейся за 15 лет до этого Союзнической войны, в ходе которой италийские племена, ранее союзные Риму, воевали за получение римского гражданства. Они его получили, но далеко не все и в урезанном виде, из-за чего в особенности в Южной Италии осталось множество людей, недолюбливающих римскую власть и с готовностью присоединившихся к Спартаку:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Союзническая_война_(91—88_до_н._э.)

По мнению некоторых древних авторов, восстание Спартака было гражданской войной, хотя и не вполне обычной:

https://si-sv.com/publ/vosstanie_spartaka/27-1-0-611

Показательно, что историки описывают восстание как нечто особенное, из ряда вон выходящее. Так, авторитетный римский историк Гай Саллюстий Крисп (86-35 гг. до н.э.), который во время восстания под предводительством Спартака был подростком, сообщает, что к Спартаку «охотно и во множестве сбегался народ, в том числе даже некоторые рабы», т.е. Спартака поддерживал народ Римской республики, и участие рабов, по мнению Саллюстия, не было существенным для успеха восстания, а лишь подчёркивало его размах. А два века спустя греческий историк Аппиан Александрийский и вовсе повествует о нём в разделе «Гражданские войны».

Так что же это было: восстание рабов или гражданская война, которую возглавили авторитетные в Риме варвары?

Будь это война войной рабов с угнетателями, разве не постарались бы восставшие покинуть земли ненавистного Рима и вернуться в родные края? С.А. Мазуркевич в книге «Великие заблуждения человечества» пишет, что такая возможность у них была, как минимум, дважды. Однако оба раза армия повстанцев оставалась в Италии, и военные действия продолжались. Это наводит на мысль, что целью Спартака было не просто освобождение угнетённых, а борьба с существующей властью, возможно даже – захват власти в Риме.