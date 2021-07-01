Егор Корешков о съемках по Zoom, Владимире Набокове и семейном счастье

– Расскажи про своего Владимира Набокова?

– Мой Набоков начался задолго до сьемок, со стихов на поступлении. Важно было удивлять неординарным репертуаром, и в то же время чтобы это было “твое”. Чтобы ты чувствовал, о чем говоришь. Я выбрал для поступления стихотворение FINIS – оно гениально. Это очень тонкие материи, которые он затрагивает. И у него есть это уникальная способность – суметь их выразить. FINIS – эмоционально очень подвижное, кинематографичное произведение. Всегда нравилось комиссии – потому что было “мое”. И, кстати, даже по этому стихотворению уже можно считать Набокова. Романтика фантазера, трагика, влюбленного, по большей мере, в свое творчество, холодного до реальности и больше ценящего собой выдуманные миры. Это было мне близко на тот момент, поэтому мы так сошлись.

А дальше мне попался роман “Машенька”. Первый, ломаный, противоречивый, сомневающийся текст, где Владимир только исследовал свой стиль, который в том же “Даре” будет даже не заметен. Набоков гениален в своих познаниях, хотя и остается “капризным ребенком”.

А вообще в “Джетлаге” я играю актера “Егора”, который в фильме Мелиоры и Генриха играет Набокова. И это, конечно, лучше спросить у него: “Какой его Набоков?” А вот актер, которого я играю, самоуверенный, падкий до женщин и довольно эгоистичный, как, впрочем, и его Набоков.

Егор Корешков на съемках фильма “Джетлаг”

– В твоей фильмографии есть Антон Чехов, теперь Владимир Набоков. Однажды ты говорил, что хотел бы сыграть Хармса. Чем для тебя так привлекателен образ писателя?

– Эта профессия очень близка актерству. Тебе нужно следить за окружающими людьми, собирать истории, обманывать, выдумывать, играть, притворяться, запоминать увиденное и создавать из этого образы и истории. Конечно, много и разного в этих двух профессиях, например, зоны ответственности и инструменты. У писателя хоть и камерная история создания, но очень богатая и насыщенная внутренняя составляющая. У актера наоборот: яркое и публичное воплощение и тонкая и компактная организация персонажа. Я преклоняюсь перед писательским умением создавать миры. И каждый раз счастлив, когда для подготовки нужно перечитать чью-то библиографию.

– “Джетлаг” – второй фильм Михаила Идова. Как вам работалось вместе?

– Прекрасно. Еще со времен “Оптимистов”. Тот случай, когда вы понимаете друг друга с полуслова, а многое даже и не нужно объяснять. Миша мне написал, что есть предложение, от которого невозможно отказаться – сыграть молодого Н. Пройти по касательной жизнь такой величины было незабываемо. Условия и на съемочной площадке были порой уникальны – один из дней мы работали по Zoom. Миша с Лилей были в Америке, а мы с Машей и группой – в декорации на Мосфильме. Между нами такое количество временных поясов, а мы продолжаем работать (смеется).

– “Джетлаг” – это и фильм, и сериал. В чем особенность работы над таким проектом?

– В усложнении работы сценаристов. В нашем случае работали мастера, так что все сложилось. Насколько я знаю, изначально “Джетлаг” был написан как полный метр и позднее к фильму добавились дополнительные линии и сцены для многосерийной версии. Фактически это один большой сценарий, в котором в заглавии некоторых сцен указано “сериал”. Для актеров разница в том, что, работая над развитием персонажа, надо учитывать, что в киноверсии некоторые сцены выпадут.

Егор Корешков и Мария Смольникова в роли Владимира и Веры Набоковых– Джетлаг – рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом. А что еще может сбить твои ритм?

– Ремонт! Это больная тема. Он может выбить из любого стабильного для тебя состояния. Такой спектр эмоций – от радости законченного этапа до постоянного бешенства и отчаяния, длящегося месяцами (смеется). По выбиванию почвы из под ног ремонт ни с чем не сравнится.

– Какой ритм жизни комфортен для тебя?

– Активный. Я все время стараюсь научиться чему-то еще. И очень ругаюсь на себя, если за день чего-то не успел. Даже на отдыхе не могу подолгу лежать и ничего не делать. На третий день я обязательно займусь планированием на ближайший месяц.

– Ты говорил, что заниматься кино в нескольких ипостасях тебе гораздо интереснее. В какой хотелось бы себя еще реализовать?

– В начале года мы сняли фильм “Все хорошо”. Я выступил не только в качестве исполнителя одной из главных ролей, но и сопродюсером картины. Это очень крутой опыт. Собралась потрясающая команда актеров: Майк Малтон, начинающий актер и очень талантливый мальчишка, Оля Лерман, Игорь Ясулович, Гриша Калинин, Кристина Бабушкина, Александр Обласов и многие другие. Новогодняя, светлая история. Крутейший опыт работы с неповторимой Еленой Хазановой. Она срежиссировала и написала вместе с продюсером Артемом Виткиным и Максом Свешниковым сценарий. На очереди другие продюсерские проекты, а может и не только.

– Вы с Полиной – актеры. Сложно ли разграничивать работу и дом? Как глубоко погружаетесь в проекты друг друга?

– Мы люди одной профессии – нам все понятно про нее, поэтому мы адекватны и к графикам занятости, и ко времени на подготовку. Для нас нормально с должным отношением относится к работе и поддерживать и подсказывать что-то друг другу. А дома у нас мир, покой и счастье.

Егор Корешков и Полина Максимова