 

Сергей Безруков рассказал, что станет отцом в пятый раз

01.07.2021, 20:12, Разное
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Несколько минут назад актер поделился с подписчиками новостью – они с супругой Анной Матисон ждут ребенка. Для пары он станет третьим общим ребенком. 

Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера и мы работаем! Снимаем кино, – написал Сергей под селфи, на котором он обнимает живот жены.

Подписчики уже поздравили пару с грядущим пополнением и пожелали здоровья маме и будущему малышу.

Напомним, о романе Сергея Безрукова и продюсера, сценариста и режиссера Анны Матисон стало известно в 2015 году, а в марте 2016-го пара узаконила отношения. 7 июля того же года Анна родила дочь Машу, а в ноябре 2018 года – сына Степана. У актера также есть внебрачные сын Иван и дочь Александра, которые родились во время его романа с актрисой Кристиной Смирновой. А с 2000 по 2015 год актер был женат на актрисе Ирине Безруковой.

Сергей Безруков и Анна Матисон с детьми



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