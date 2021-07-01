Сергей Безруков рассказал, что станет отцом в пятый раз

Несколько минут назад актер поделился с подписчиками новостью – они с супругой Анной Матисон ждут ребенка. Для пары он станет третьим общим ребенком.

Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня день режиссера и мы работаем! Снимаем кино, – написал Сергей под селфи, на котором он обнимает живот жены.

Подписчики уже поздравили пару с грядущим пополнением и пожелали здоровья маме и будущему малышу.

Напомним, о романе Сергея Безрукова и продюсера, сценариста и режиссера Анны Матисон стало известно в 2015 году, а в марте 2016-го пара узаконила отношения. 7 июля того же года Анна родила дочь Машу, а в ноябре 2018 года – сына Степана. У актера также есть внебрачные сын Иван и дочь Александра, которые родились во время его романа с актрисой Кристиной Смирновой. А с 2000 по 2015 год актер был женат на актрисе Ирине Безруковой.

Сергей Безруков и Анна Матисон с детьми