«На фоне грядущих санкций Россия создает новую черную кассу за рубежом»

01.07.2021

«На фоне грядущих санкций, РФ создает новую черную кассу за рубежом для реализации своих планов», – так прокомментировал эксперт по вопросам национальной безопасности и российско-грузинских отношениях Гоча Гварамиа новый закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, по которому с 1 июля компании-экспортеры товаров, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим, освобождаются от требования обязательно зачислять выручку на российские счета.

По словам эксперта, против РФ готовятся новые санкции, а по уже существующим «Газпром» и «Роснефть» уже не так свободно себя чувствуют, так как находятся под пристальным вниманием и в итоге потеряли способность финансировать в разных, особенно в европейских странах свою деструктивную политику и подкуп должностных лиц.

«Такие компании как «Газпром» и «Роснефть», которые были основными источниками финансирования реализации агрессивной политики Кремля вплоть до подкупа высоких государственных чинов того или иного государства, уже нет уж свободно себя чувствуют за рубежом. Каждый доллар строго контролируется. Тем более, когда РФ угрожает отключение от международной платежной системы, для Кремля важно иметь свободные денежные ресурсы за рубежом. Этот новый закон как раз обеспечит кремлевских чиновников такими средствами» – заявил Гварамиа.

Эксперт предполагает, что эти деньги будут предназначены для создания дестабилизации не только на европейской части континента, но и за пределами всего континента. «Подкуп политиков, устраивать массовые беспорядки, перевороты, диверсионные акты, ликвидации неугодных для Кремля людей, все это стоит слишком дорого и нужны свободные деньги. Если верить самим российским экспертам, то этот закон позволит российским компаниям за пределами РФ в совокупности в разных банках аккумулировать порядка 160 миллиардов долларов в год. Как видим сумма не маленькая и как она будет использована, известно только лишь авторам этого проекта» – заявил Гварамиа.

«То, что эти деньги РФ не собирается тратить в целях созидания и развития человечества, и так понятно – когда в Кремле видят, что кто-то развивается, и положение у него лучше чем в России, то у кремлевских заседателей происходят конвульсии. Им реально плохо когда другим хорошо и всяческий стараются помешать радоваться жизнью. Главное, чтобы ни у кого не было лучше, чем у России» – добавил Гварамиа.

Напомним, что на днях Президент РФ Владимир Путин подписал закон, одобренный ГосДумой в мае, в силу которого с 1 июля экспортеры, если продают товары, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим – об этом сообщало интернет-издание Newsland.

В список таких компаний вошли те, которые занимаются вывозом золота, металлов и зерна.

Согласно закону, оставлять выручку в западных банках смогут экспортеры:

– всех видов золото – от монетарного и слитков до порошка, прутков и необработанных форм;

– черных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а также металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов) – без возврата в Россию выручки можно будет экспортировать медь, никель, в том числе необработанный (за исключением штейна и промежуточных продуктов), а также алюминий, свинец, цинк и олово, за исключением отдельных видов продукции военного назначения;

– зерна.

По оценкам экспертов сумма, которую недосчитается бюджет страны в среднем составляет около 160 млрд долларов.