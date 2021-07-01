Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской
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Для приготовления клубнично-лаймового желе понадобится:
300 г клубники (2 стакана)
300 г клубничного пюре (10 ст. л.)
50 г сахара (2 ст. л. с горкой, можно заменить коричневым сахаром, сиропом топинамбура или кленовым)
1 лайм
100 мл воды (5 ст. л.)
12 г желатина + 60 мл воды (2,5 ч. л. + 3 ст. л.)
ягоды для декора (клубника + малина)
Как готовить:
Помойте клубнику и нарежьте небольшими кубиками.
Замочите желатин в воде, оставьте на 5–10 минут, чтобы желатин набух.
Соедините клубничное пюре и нарезанную клубнику, добавьте цедру лайма и фреш лайма (20–30 мл).
Добавьте сахар, поставьте на огонь, доведите до кипения и кипятите несколько минут.
Соберите пенку.
Добавьте набухший желатин, размешайте.
Разлейте по формам и уберите в холодильник на 6–7 часов.
Задекорируйте желе кусочками клубники и ягодами малины с сахарной пудрой, посыпьте дробленой фисташкой.
ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:
Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.
После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.
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