Клубнично-лаймовое желе. Идеальный десерт в дикую жару. Простой рецепт от Глинской

Для приготовления клубнично-лаймового желе понадобится:

300 г клубники (2 стакана)

300 г клубничного пюре (10 ст. л.)

50 г сахара (2 ст. л. с горкой, можно заменить коричневым сахаром, сиропом топинамбура или кленовым)

1 лайм

100 мл воды (5 ст. л.)

12 г желатина + 60 мл воды (2,5 ч. л. + 3 ст. л.)

ягоды для декора (клубника + малина)

Как готовить:

Помойте клубнику и нарежьте небольшими кубиками.

Замочите желатин в воде, оставьте на 5–10 минут, чтобы желатин набух.

Соедините клубничное пюре и нарезанную клубнику, добавьте цедру лайма и фреш лайма (20–30 мл).

Добавьте сахар, поставьте на огонь, доведите до кипения и кипятите несколько минут.

Соберите пенку.

Добавьте набухший желатин, размешайте.

Разлейте по формам и уберите в холодильник на 6–7 часов.

Задекорируйте желе кусочками клубники и ягодами малины с сахарной пудрой, посыпьте дробленой фисташкой.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube

Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

—