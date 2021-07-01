Тимошенко рассмешила нардепов заявлением о себе и олигархах. Видео

Тимошенко выступила в парламенте во время обсуждения законопроекта об олигархах.

“Честно говоря, приятно читать такие законопроекты. Это просто такой треш. что хочется смеяться. Честно говоря, меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов”, – сказала лидер “Батьківщини”.

После этого в зале начались смех и аплодисменты.

“Я рада, что вам это нравится. Я очень рада, что вы сейчас так это встречаете. Но я хочу вам сказать, что я единственный политик, которого именно олигархи бросали в тюрьму. А в то время, пока я была в тюрьме по их решению, “95-й квартал” исполнял на корпоративах у олигархов за деньги такие номера, как игра на рояле”, – сказала политик.

Она раскритиковала законопроект об олигархах.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ожидает “тысячи поправок” к документу.

Зеленский 4 июня в видеообращении заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

1 июля на внеочередном заседании Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении. “Батьківщина” не дала ни одного голоса.

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Видео: editor GORDON / YouTube

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