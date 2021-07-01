В Минсоцполитики заявили о повышении с 1 июля пенсий для более чем 5 млн человек

Так, в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1769-ти до 1854 грн. повышается:

минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, повышение, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Кроме того, с 1 июля установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019–2020 годах (с 2019 года не перечислялась).

Также с 1 октября пенсионеры в возрасте 75–80 лет получат ежемесячную доплату до 400 грн, при этом минимальная пенсия для них будет составлять 2500 грн. (при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин). Повышение выплат с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров, отметили в Минсоцполитики.

По информации ведомства, в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн, с 1 декабря повысится минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет – с 2400 до 2600 грн (при наличии страхового стажа 35/30 лет).

Контекст:

По данным Пенсионного фонда на 1 января 2021 года, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. На 1 апреля средний размер пенсий по возрасту составлял в Украине 3725 грн, отмечала министр социальной политики Марина Лазебная.

В интервью “Радіо Свобода” Лазебная сообщала, что пенсии, которые не превышают размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в Украине получают больше миллиона людей.

В марте глава Минсоцполитики говорила, что ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. “Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству”, – сказала министр.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6 тыс. грн.

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