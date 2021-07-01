Арахамия допускает, что работу Рады перед каникулами продлят на неделю для принятия закона об олигархах

Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами 1 июля после заседания Рады, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Если будет необходимость, если будет очень много поправок, то будем применять специальную процедуру [рассмотрения законопроектов во втором чтении], как мы применяли по банковскому закону. Мне кажется, это будет честно и справедливо. Потому что если люди хотят просто заблокировать прохождение закона и у них нет на это голосов и они используют бюрократические средства, мы тоже будем бюрократические механизмы совершенствовать и таким образом продвигать далее этот закон”, – сказал Арахамия.

Он допустил возможность внесения юридических поправок, но подчеркнул, что “концептуально менять” в тексте законопроекта ничего не будут.

“Чтобы принять в этом сезоне [законопроект об олигархах], у нас есть два варианта: первый – это продлить еще на одну неделю пленарную работу, а второй – отложить это на сентябрь. Будем консультироваться и принимать решения. Я не вижу никакой необходимости как можно скорее это делать. Можно это делать в обычном темпе”, – добавил нардеп.

Арахамия ранее прогнозировал, что будут “тысячи поправок” к этому законопроекту.

“Ко мне подходили представители оппозиции, говорят: “Держитесь, увидите, что такое тысячи правок”. Будем смотреть. Будет достаточный период, чтобы их подать. И увидим, насколько они существенны. Если это поправочный спам, то его можно увидеть. Закон на 13 страниц – это небольшой закон. И если там будет десятки тысяч поправок, то понятно, что это просто спам”, – сказал он сегодня.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона сегодня на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовало 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский 4 июня в видеообращении заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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