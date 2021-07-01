 

Терапевт Романенко рассказала об особенностях повышенного холестерина

01.07.2021, 19:58, Разное
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Терапевт Татьяна Романенко в рамках интервью пояснила о том, представляет ли большую угрозу для организма человека повышенный холестерин. Распространенное время о его вреде для здоровья не всегда является верным.
Холестерин принимает участие в продуцировании желчных кислот. Его хорошее воздействие заключается в улучшении процесса пищеварения. Существуют научные исследования, которые говорят, что люди, имеющие средний уровень холестерина, реже страдают от когнитивных нарушений.

Если общий уровень холестерина несколько повышен, то это может быть связано с липопротеинами низкой и высокой плотности. Чтобы понять, какое понятие преобладает, необходимо сдать расширенный анализ крови. Ели уровень холестерина является большим за счет липопротеинов высокой плотности, то это признак является положительным. Следовательно, человек обладает минимальным риском развития атеросклероза. Липопротеины низкой плотности провоцируют воспалительные процессы. Триглицериды считаются виновниками формирования бляшек.

Нередко у людей повышается уровень сахара в крови. По словам терапевта, это далеко не всегда говорит о наличии сахарного диабета. Скачок может произойти на фоне сильных переживаний, когда вырабатывается кортизол. Для уточнения причины подобных изменений нужно сдать анализ на гликированный гемоглобин.

Источник: www.m24.ru



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