Митя Фомин расскажет Лере Кудрявцевой о желании иметь детей и зависимости

Героем нового выпуска «Секрета на миллион», который выходит на канале НТВ, станет певец Митя Фомин. Он расскажет Лере Кудрявцевой о том, как смог избавиться от смертельной тяжелой зависимости, а также признается в желании иметь детей.

Митя Фомин поделится со зрителями историей своей жизни. Он расскажет, как, будучи студентом медицинского ВУЗа, попасть в мир шоу-бизнеса. Кроме этого, артист раскроет секрет, как ему удалось накопить денег на две столичные квартиры, апартаменты на полуострове Крым, замок в Италии и особняк за городом. Лера Кудрявцева спросит у знаменитости, кому он планирует оставить такое внушительное наследство.

В программе «Секрет на миллион» экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин поделится, почему так и не связал себя узами брака. Также он признается, какие тайны у его домработницы и что ему пришлось сделать со своим лицом и телом, чтобы молодо выглядеть.