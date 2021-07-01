 

В Москве появятся 24 новых станции метро

01.07.2021, 19:52, Разное
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В Москве до конца 2023 года появятся 24 новых станции метро. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев.

Бочкарев обратил внимание, что 21 из этих станций находятся в стадии активного строительства. 10 станций войдут в состав Большой кольцевой линии, после чего на БКЛ будет 31 станция, а протяжённость ветки составит 70 километров. При этом третье кольцо рельсового московского транспорту полностью замкнётся в 2022 году, сообщают “Вести Подмосковья”.



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