Мнение: Законодательные новшества

В России вступили в действие несколько новых законов.

1. Подписан закон об уголовной ответственности за организацию действий нежелательных иностранных НКО на территории России, а также за участие в деятельности таких структур или сборе денег для них. Соответственно, теперь фактически любое взаимодействие с организациями входящими в список нежелательных криминализировано.

2. Увеличено наказание за езду в пьяном виде. Теперь, если нарушителя повторно поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения, то суд имеет право выписать ему до трех лет тюрьмы. Привет Ефремову.

3. Ужесточено наказание за незаконный оборот оружия. За незаконную торговлю оружием, боеприпасами и оружейными комплектующими теперь будут наказывать как за тяжкое преступление с увеличенными сроками, а за оборот взрывчатки могут давать до 20 лет тюрьмы. Ранее уже вступил в силу закон, повышающий минимальный возраст необходимый для покупки оружия с 18 до 21 года и ужесточающий правила покупки и регистрации стрелкового оружия.

4. Подписан закон о запрете уравнения СССР и нацистской Германии. С сегодняшнего дня такое сравнение и отождествление влечет за собой правовую ответственность Что именно запрещено, можно почитать вот тут http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010008?index=1&rangeSize=1 Исходя из практики историй с портретами Гитлера и Геббельса на сайте "Бессмертного полка", можно ожидать, что правоприменительная практика будет состоять в основном из различных штрафов.

5. Подписан закон обязывающий иностранные IT-компании открывать свои официальные представительства в России для взаимодействия с надзорными органами. В дальнейшем можно ожидать продолжения попыток вынудить американские компании хранить персональные данные граждан РФ на территории РФ.

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