Маленькая хитрость с водой, о которой мало кто знает: что нужно сделать перед тем, как точить нож

Бесспорно, это режущее изделие необходимо периодически затачивать. В противном случае даже дорогой нож превратится в бесполезный кусок металла. Стоит отметить, что работать им довольно опасно. Дело в том, что тупое лезвие может соскользнуть и травмировать вас. Как правильно его точить? Детальнее об этом далее в статье.

Что нужно сделать?

Судя по отзывам, многие предпочитают точить режущую кромку при помощи ремня и специального точильного камня. Камни могут быть, твердыми, мягкими, искусственными и натуральными, а также иметь различную зернистость. Некоторые из камней предназначаются для «сухого» затачивания. Это значит, что перед процедурой их не нужно смачивать, используя масло или воду. Данная процедура считается обязательной, поскольку предотвращает «засаливание» точильного бруска: его поры не будут забиваться металлическими частицами, что продлит его эксплуатационный ресурс. Если возникла необходимость заточить кухонный ножик, то сначала смочите его в воде. Используйте брусок зернистостью 120-150. Некоторые умельцы на поверхность точила просто плюют, другие же опускают его в емкость с водой. Однако делать это не всегда обязательно. Достаточно будет периодически увлажнять непосредственно сам нож во время затачивания. Брусок положите на ровную поверхность. Важно, чтобы он лежал ровно и не скользил. Теперь можете приступать к затачиванию.

Смоченное лезвие расположите под углом и проводите им вдоль точила. Выполнив несколько таких проходов, снова окуните в воду и затачивайте с обратной стороны. В самом конце проверьте остроту, помойте и вытрите насухо.

В заключение

Правильная заточка считается настоящим искусством. Освойте это умение, и процедура займет всего считанные минуты. Потратив это время, сможете работать бритвенно-острым ножом, заточка которого сохранится надолго.