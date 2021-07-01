Мнение: О самой эпичной демонстрации BLM

В это, конечно, сложно поверить. Но факт – и даже фотофакт – налицо. Так что это и впрямь надо видеть. А увидев, уже не получится ни развидеть, ни забыть.

В общем, заходить ли под кат, каждый решает сам. Под свою ответственность. Я предупредил.

Всё началось банально. Тело студента медицинского института Эдмунда Ассаре-Аддо было обнаружено возле просёлочной дороги на окраине столицы. Никаких следов насилия за исключением маленького шрама на шее. Но как африканский студент оказался один в столь глухом месте, да ещё на окраине совсем другого города?

Вопрос действительно сложный. Особенно если учесть, что Эдмунд Ассаре-Аддо учился в Калинине (ныне Тверь), а смерть свою нашёл в одном из новых спальных районов Москвы. И дело было в далёком 1963 году…

Тогда в Россию хлынул поток студентов из Африки. И тут же возникли конфликты на расовой почве. Африканцы жаловались, что их регулярно унижают белые сокурсники, а иногда и бьют. Впрочем, по итогам расследований – а каждый такой инцидент брался на контроль в МИДе – выяснялось, что чаще всего зачинщиками конфликта были сами африканцы. С их довольно дикими представлениями о гранях возможного, особенно в отношениях с женщинами.

И вот – смерть африканского студента… Она случилась в начале декабря и моментально обросла самыми зловещими слухами в среде собратьев. В итоге 13 декабря 1963 года около 300 молодых людей из Ганы и других африканских стран собрались возле посольства Ганы в столице. Посол к ним не вышел, а милиция в итоге уговорила толпу разойтись.

Но инцидент был исчерпан лишь на время. 18 декабря 1963 года уже семьсот чернокожих студентов прошагали по улице Горького (ныне Тверская) и Красной площади с лозунгами «Хватит убивать африканцев!», «Москва — центр дискриминации!», «Москва — вторая Алабама!».

К ним присоединились и сочувствующие однокашники, в основном тоже иностранцы.

Прошествовав по Красной площади, демонстранты остановились у Спасской башни, где дали интервью западным корреспондентам.

Естественно, этот инцидент привлёк внимание. К демонстрантам направили две роты ОМОНа стали подходить партийные и министерские чиновники с увещеваниями. По итогам, студентов всё-таки уговорили пройти во двор МАРХИ для переговоров. Они состоялись в актовом зале и длились два часа. От СССР самым высоким чиновником был министр образования Вячеслав Елютин – опытный функционер, продержавшийся в своём кресле более четверти века (с 1959 по 1980 год) и пересидевший четырёх генсеков. Но и ему не удалось убедить студентов, что расизм в #СССР – аномалия, а не закономерность…

Впрочем, в итоге вскрытие показало, что смерть Эдмунда Ассаре-Аддо наступила в результате обморожения в состоянии тяжёлого алкогольного опьянения. Ответ на вопрос, как студент из Калинина оказался на окраине Москвы и откуда появился шрам на его шее, так и не был найден.

Всё кончилось мирно. Меж тем примерно за год до московской антирасистской демонстрации в стиле BLM та же советская власть совершенно спокойно применила оружие в Новочеркасске против своих же граждан, осмелившихся протестовать из-за повышения цен. А 25 августа 1968 года демонстрация протеста по поводу введения в Чехословакию войск Советской армии была моментально разогнана милицией и КГБ. Впоследствии её участники оказались кто в психушке, кто на зоне, а кто в ссылке.

Но это ведь совсем другая #история, да?

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