Тина Кунаки, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие на модном шоу Jacquemus в Париже

В среду вечером в Париже состоялось модное шоу новой коллекции бренда Jacquemus. На ярко-зеленом подиуме на фоне синих стен киностудии Cité du Cinéma в Сен-Дени вышагивал десяток моделей первой величины: Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Адут Акеч, Мика Арганараз, Имаан Хаммам, Джилл Кортлев, Рианна ван Ромпей и другие. В зрительном зале звезд было не меньше: модель Тина Кунаки, певица Розалия, экс-главный редактор французской версии журнала Vogue Карин Ройтфельд, манекенщик Фай Хадра и многие другие.

Розалия Карин Ройтфельд Тина Кунаки с подругой Розалия и Фай Хадра

Креативный директор бренда Симон Порт Жакмюс, которйы недавно обручился со своим возлюбленным, объяснил, почему в этот раз решил провести дефиле в помещении, а не на улице или лавандовом поле.

Я хотел сосредоточиться на одежде, на силуэтах, на цвете, на тканях, на деталях и энергетике моделей. Я хотел, чтобы в этот раз декорации были минималистичными и четкими, чтобы они абстрактно передавали природу гор, которые и послужили вдохновением для этой коллекции.

Изюминкой коллекции стали укороченные топы, которые застегиваются на одну пуговицу, а вся линейка была выполена из ярких тканей без принтов.

Белла Хадид Кендалл Дженнер Адут Акеч Кендалл Дженнер Мика Арганараз Адут Акеч Адут Акеч Адут Акеч Белла Хадид Белла Хадид