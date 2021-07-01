Мнение: Вышка без Кузьминова, руля и ветрил



Предвыборный плакат Касамары, проректора Вышки

Кузьминов покинул пост ректора “Вышки”. Попёрли, по всей видимости – сам бы он точно никогда не ушел. Хотя на вид всё обставили максимально мягко – Кузьминов переходит на место “научного руководителя” ВШЭ, то есть на место Ясина, которому вообще уже под 90. “Дождь” уже распространяет вовсю будто бы “инсайд”: Кузьминов ушел, “поскольку устал отстаивать студентов”! На деле же непонятно, каких-таких студентов он “отстаивал” и каким образом – скорее наоборот, “Вышка” все последние годы покорно сдавала всех и вся, кто не нравился “силовикам”, и проявляла отменную сервильность. Просто, видимо, решили на скорую руку сваять легенду о “Кузьминове – пламенном борце за свободу университетского образования”.

Хотя Кузьминов, конечно, отродясь не был никаким “борцом”; он очень ловкий царедворец-администратор, сумевший практически “из ничего” собрать самый обласканный властями ВУЗ, сделать его “престижным” (что в России означает – кузница кадров для систем бюрократического управления), захапать под него ценнейшую недвижимость в центре Москвы и даже поглотить МИЭМ. В смысле умения “дружить с властями” Кузьминов в самом деле почти уникум – тем страннее, что в итоге его все-таки СОЖРАЛИ.

А что сожрали – 100%; иначе бы он в младенческом для современной геронтократии возрасте 64 лет и не подумал бы никуда уходить. Кстати, вполне возможно, что уход Кузьминова – также сигнал о критическом ослаблении позиций Набиуллиной (его жены) и вообще всего “либерального клана” в системе российского (колониального) управления.

Вопрос – почему? Как вышло, что съели настолько ловкого и абсолютно беспринципного карьериста?? Я лично прослеживаю тут такую – поверхностную, чисто внешнюю – аналогию… с нынешней кампанией насильной вакцинации. Ведь, собственно, за что правящие гебисты, слившиеся с бандитами, ценили так называемых “системных либералов”? Собственно, за одно – за умение “красиво болтать”. За умение “подвести базу”, которая бы выглядела убедительной и для народа, и для “партнеров”, под любое нужное гебистам решение.

А вакханалия с вакцинацией показывает, что в “развитии” режима наступил новый этап – гебисты уже сочли себя настолько оперившимися, что им уже никакие “объяснения” и “базы” не нужны. Холопы и так будут делать всё, что им прикажут – а если не поймут, зачем и почему – это, в конце концов, проблемы самих холопов. Точно так же как Запад, если “не понимает”, что и почему творится в России – пусть возмущается молча, его непонятки режим тоже не волнуют.

При таких раскладах вся надобность в сислибах с их “умными словесами” отпадает – тем более, что цену их “уму” режим тоже узнал достаточно, типа “ах вот они про что! Ну так и мы сами могём”.

Поэтому Кузьминова и отправили в отставку – пока почетную. Сохраниться ли после него сама “Вышка” – вопрос. Корней у этого “вуза” нет, опыта самостоятельного плавания – без прикрытия капитана Кузьминова – она не имеет. Возможно, в итоге и саму “Вышку” разберут по косточкам – никто в России особо не заплачет по этому поводу, да и что оплакивать, по большому счету? Серьезных научных школ, открытий и успехов за “Вышкой” ведь никогда не числилось. Нынешнюю структуру управления экономикой, образованием, здравоохранением в РФ – да, это во многом продукт “Вышки”, ее чертежи. Но считать ли это уродство успехом?

Гм…