 

Ученые описали исключительный случай перелома полового члена

01.07.2021, 19:10, Разное
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При переломе полового члена происходит разрыв белочной оболочки кавернозных тел полового члена. Это может случиться, когда на эрегированный пенис действует чрезмерная сгибающая сила. Почти 90% таких повреждений происходит во время полового акта. Характерные симптомы – звук щелчка и быстрое прекращение эрекции, следующие за тупой травмой. После этого орган отекает, может стать синюшным.

Чаще всего перелом полового члена встречается у мужчин 40-50 лет. В 71% случаев он происходит с правой стороны, то есть, после сгибания влево.

Обзор литературы, который британские ученые провели в июле 2020 года, показал, что все описанные переломы были «поперечными». В The BMJ Case Reports они описали своего пациента с нетипичным переломом полового члена.

Повреждение произошло в классической ситуации: во время полового акта пенис с большой силой уперся в промежность партнерши. Классических симптомов перелома не возникло: не было «щелчка», эрекция исчезала постепенно, при пальпации врачи не обнаружили типичных признаков. Главным симптомом а этом случае был умеренный отек.

Чтобы уточнить характер повреждения, врачи провели пациенту магнитно-резонансную томографию. Сканирование обнаружило продольный перелом полового члена. Разрыв располагался справа, он был длиной три сантиметра.

Операция по поводу перелома прошла успешно, мужчина быстро поправился без каких-либо длительных осложнений. Он смог возобновить половую активность в течение полугода после травмы. Ученые планируют далее наблюдать за пациентом.



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