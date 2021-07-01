Семь стран Евросоюза одобрили въезд привитым против коронавируса индийской вакциной Covishield – СМИ

В частности, въезд привитым Covishield путешественникам разрешили Австрия, Германия, Словения, Греция, Ирландия и Испания. По данным источников, аналогичное решение приняли Исландия и Швеция. Кроме того, как отмечает BBC News, Эстония заявила, что признает все вакцины, разрешенные в Индии, которыми привиты от COVID-19 въезжающие в страну туристы.

Отмечается, что власти европейских стран пошли на такой шаг после сообщения о том, что привитые вакциной Covishield не смогут получить COVID-сертификат ЕС для путешествий, так как препарат не был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Ранее источники BBC News сообщали, что Индия не признает вакцины от COVID-19 ЕС и не будет пускать в страну лиц, привитых европейскими препаратами, если Евросоюз не сделает то же самое в отношении индийских вакцин.

Контекст:

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Сообщалось, что документ должен облегчить поездки. В частности, его владелец может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС. В нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел).

9 июня Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. Система начала действовать в ЕС с 1 июля 2021 года сроком на 12 месяцев. Отмечается, что COVID-сертификат не является предварительным условием для свободного передвижения и не считается проездным документом.

На 1 июля EMA одобрило вакцины от COVID-19, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Препарат Covishield производства Serum Institute of India рекомендован для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения.

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