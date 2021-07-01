 

Медцентр РФ исследует предрасположенность к легкому и тяжелому течению COVID-19

01.07.2021, 19:04, Разное
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Представители российского медцентра Genotek намерены исследовать предрасположенность жителей РФ к легкому и тяжелому течению COVID-19. Сообщается, что результаты работы будут обнародованы в конце текущего года.
В компании Genotek сообщили, что на данный момент подбираются участники для исследования. Это будут те пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Основная цель эксперимента – это выявление генетических маркеров, которые ответственны за то, как именно протекает болезнь. Эти данные необходимы, чтобы врачи могли определить стратегию лечения для каждого конкретного пациента.

Как пояснил Дмитрий Храпунов, который является директором по коммуникациям Genotek, риск заражения и тяжесть протекания COVID-19 зависят от огромного количества факторов. Для того, чтобы принять участие в исследовании, добровольцам потребуется заполнить соответствующую анкету, а также сдать образец слюны.

Источник: www.miloserdie.ru



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