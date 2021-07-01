Назван самый популярный среди россиянок возраст для рождения первого ребенка

Россиянки чаще всего рожают первого ребёнка в довольно молодом возрасте. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выяснилось, что большинство детей в прошлом году родилось у 25-летних женщин: 39,4 тысячи человек. Ещё 37,4 тысячи детей родили матери в возрасте 24 лет, а у 26-летних родились 37,1 тысячи. Самыми ранними оказались трое детей, родившиеся от 12-летних девочек, а наиболее поздние первенцы появились на свет от 59-летних россиянок, передаёт “Радио 1”.