 

Назван самый популярный среди россиянок возраст для рождения первого ребенка

01.07.2021, 18:58, Разное
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Россиянки чаще всего рожают первого ребёнка в довольно молодом возрасте. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выяснилось, что большинство детей в прошлом году родилось у 25-летних женщин: 39,4 тысячи человек. Ещё 37,4 тысячи детей родили матери в возрасте 24 лет, а у 26-летних родились 37,1 тысячи. Самыми ранними оказались трое детей, родившиеся от 12-летних девочек, а наиболее поздние первенцы появились на свет от 59-летних россиянок, передаёт “Радио 1”.



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