Лукашенко разрешил иностранцам посещать Белоруссию без визы для вакцинации от COVID

Граждане 73 государств смогут с 15 июля посещать без визы Белоруссию, чтобы вакцинироваться от коронавируса, соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко.

«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», – говорится в сообщении на сайте главы республики.

Отмечается, что установленный порядок проведения вакцинации иностранцев будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям.

Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.