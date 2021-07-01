Мнение: В гостях у Масуда

Талибы заседают в захваченной резиденции, которая когда-то принадлежала Ахмад Шаху Масуду в провинции Тахар, где в 2001-м году Масуд занимался формированием ополчения для борьбы с Талибаном и официально объявил о борьбе с талибами.

Сама резиденция после гибели Масуда и ухода Талибана в горы функционировала как музей. Спустя 20 лет Талибан вернулся и не отказал себе в удовольствии пофоткаться в штабе бывшего врага.

Между тем, коллапс афганского правительства продолжается. Это уже выглядит как агония.

Массовая капитуляция – https://twitter.com/worldonalert/status/1410578140863287301

Сдача в плен – https://twitter.com/IkramLuni_Real/status/1410592879521591303

И еще – https://twitter.com/ikhan_ibrahim/status/1410591912373805065

Ополченцы сдаются в плен – https://twitter.com/ikhan_ibrahim/status/1410528076736442368

Захваченная база в провинции Пактия – https://twitter.com/Natsecjeff/status/1410586768584359947

Уход правительственных войск под присмотром Талибана – https://twitter.com/Natsecjeff/status/1410587125620383749 (военные договорились с талибами, что они уходят вместе с оружием и техникой, а те их не трогают).

Много трофейной техники – https://twitter.com/ikhan_ibrahim/status/1410591926718369795



Пленные солдаты в Герате.



Талибан захватил главный погранпереход "Хайратон" на границе Афганистана и Узбекистана. 47 афганских пограничников бежали в Узбекистан.

Ранее, Талибан взял под контроль часть границы с Таджикистаном.

В целом, ситуация для правительства продолжает деградировать. Очевидно, что ставка будет сделана лишь на удержание крупных городов (в Кундузе, Мазари-Шарифе и других крупных городах сейчас активно набирают народное ополчение для обороны от талибов – за счет добровольцев, правительство рассчитывает повысить моральный дух войск и снизить процент дезертиров). и ключевых транспортных артерий. Второстепенные части страны, сельскую местность и отдаленные районы просто сдают Талибану.

На тему ситуации в Афганистане завтра должен выйти подкаст минут на 30-40.

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