Что скрывает Беглов

В Петербурге открылись три новых пункта выдачи свидетельств о смерти.

С 2 июня — дня открытия Петербургского экономического форума и за восемь дней до начала чемпионата Европы по футболу — в Северной столице прекращена публикация полных данных «коронавирусной» статистики: обнародуются только «урезанные» сведения. На мое требование восстановить публикацию губернатор Александр Беглов ответил отказом. Что скрывают городские власти?

Александр Беглов. Фото: Роман Пименов / ТАСС

С декабря 2020 года по начало июня 2021 года на сайте правительства Санкт-Петербурга публиковались информационные бюллетени Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Председателем этого совета является губернатор Беглов.

Но теперь публикация прекращена. Журналисты перестали получать эти бюллетени по почтовой рассылке. Между тем именно эти бюллетени были для граждан, независимых аналитиков и СМИ источником оперативной информации о развитии эпидемии и противоэпидемических мерах.

Вместо них на сайте правительства и его интернет-ресурсах публикуются только «выжимки».

Можно узнать о числе заболевших и числе поправившихся, о числе вакцинировавшихся. Иногда — почти случайно — в выступлениях городских чиновников прорывается еще какая-то информация.

9 июня я направил Беглову запрос, указывая, что перерыв в публикации достоверной статистики происходит в ситуации, когда мы имеем дело с третьей волной эпидемии, и что рост заболеваемости невозможно считать кратковременной флуктуацией. Что масштабы эпидемии на тот момент уже были сравнимы с первой волной ковида на начало мая 2020 года или со второй волной на начало октября 2020 года. И что снова появились очереди из скорых у городских больниц.

Я просил как можно быстрее восстановить публикацию статистических данных в прежнем формате и полном объеме.

Почему это необходимо?

Потому, что горожане имеют право видеть всю картину и оценивать степень опасности эпидемии по фактам, а не только по заявлениям губернатора и его подчиненных. И только исходя из полных данных о ситуации с коронавирусом в городе, горожане смогут обоснованно решить, как им себя вести: ограничить ли посещение публичных мест, как скоро делать прививку и так далее.

Казалось бы, это естественное требование. Более того, оно полностью укладывается в норму российской Конституции (ч. 3 ст. 41), запрещающей «сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей».

Губернатор отказался восстановить публикацию полных данных.

В его ответе, пришедшем 28 июня, сказано, что вся необходимая информация публикуется на сайте администрации в разделах «Новости правительства» и «COVID-19», на страничке во «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Петербург против коронавируса».

Неправда. Вся — не публикуется.

На всех перечисленных ресурсах публикуются только все те же указанные выше данные о числе заболевших и выздоровевших и данные о количестве вакцинированных. При этом — как уже сказано, с 2 июня — не публикуется информация о числе госпитализаций, о числе свободных коек, о загрузке больниц, о числе пациентов на ИВЛ, о числе лиц, находящихся под наблюдением в целом и в стационарах. Эта информация скрывается уже больше трех недель. И я думаю, что намеренно: с самых разных сторон я слышу, что так и будет, пока идет чемпионат Европы по футболу: чтобы не портить его благостную картину, делая вид, что в Петербурге все относительно спокойно, и не говорить о нарастающей с значительной скоростью третьей волне эпидемии.

24 июня в городском комитете по здравоохранению проходило выездное заседание комиссии Законодательного собрания по здравоохранению и социальной политике (я член этой комиссии).

Обсуждались онкологические проблемы, но я спросил у одного из руководителей комитета, где полная статистика по ковиду. Мне ответили: в комитете все есть, но они это передают губернатору. И уже он решает, что обнародовать.

С учетом полученного мной ответа Беглова это означает, что ответственность за непубликацию полных данных коронавирусной статистики несет лично губернатор.

Именно он отказывается предоставить гражданам достоверную картину.

Чтобы заставить правительство города ее предоставлять, я внес законопроект, обязывающий его ежедневно публиковать в интернете полные данные, и буду добиваться его рассмотрения в ближайшее время.

А тем временем Александр Беглов заявляет, что ни экономический форум, ни чемпионат Европы по футболу никак не повлияли на эпидемиологическую ситуацию в городе (боюсь, очень скоро увидим, как повлияла, например, переполненная фан-зона на Конюшенной площади, где почти никто не носил никаких масок).

И что на «Алых парусах» (где более 40 тысяч человек собрались на Дворцовой и тоже почти все без масок — соответствующими фото и видео полон интернет) «при выдаче билетов предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним», и что выпускникам «рассказали о возможных рисках, о необходимости использовать средства индивидуальной защиты».

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Однако, как говорят мне выпускники, никто их ни о каких рисках не предупреждал. А если бы даже предупреждали — надо же понимать, что взрослые дяди, управляющие городом, должны уметь просчитывать последствия организации таких мероприятий куда лучше, чем 17-летние школьники, от которых в принципе нельзя этого требовать. И весьма нетрудно было предсказать, что школьники (особенно девочки, надевшие все самое красивое и накрасившиеся) не будут ходить в праздничной толпе в масках.

Кстати, если граждане, по логике губернатора, должны сами оценивать риски — зачем антиковидные меры? Пусть сами решают, как себя вести, их же предупредили…

Заметим: прямо перед началом «Алых парусов» были составлены протоколы по «антиковидным» статьям на двух активисток, вышедших на Невский с одиночными пикетами в защиту политзаключенных. Десятки тысяч людей без масок — это можно, это не нарушение правил, а пикет — все равно нельзя. Видимо, с точки зрения властей Петербурга, коронавирус волшебным образом теряет силу на всех провластных мероприятиях, оставаясь губительным на оппозиционных.

И последнее: сразу после прихода ответа губернатора, отказавшегося публиковать полные коронавирусные данные, пришло сообщение, что с 1 июля в Петербурге начнут работу еще три пункта, где можно получить свидетельство о смерти.

Наверное, это чисто случайное совпадение.

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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