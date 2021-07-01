Влад Соколовский, Полина Максимова и другие звезды поддержали акцию добрых дел

Символом проекта стали мягкие и уютные худи, сделанные из экологичных материалов. Унисекс коллекция создана в двух цветах – голубом и розовом – неслучайно: они сочетаются с цветовыми палитрами брендов-инициаторов проекта Waterful и Emvy. Акция направлена на то, чтобы сломать стереотипы и побудить людей делать добро.

Худи с надписью “ДОБРО” уже есть в гардеробах Влада Соколовского, Полины Киценко, Согдианы, Полины Максимовой, Екатерины Бобровой, Яны Хохловой, Марии Вебер, Артура Восканяна и других знаменитостей. Капсульная коллекция худи доступна в Charizma Store, а боксы можно заказать через сайты брендов. 50% средств от продажи худи пойдут в фонд “Линия жизни”. Согдиана

Екатерина Боброва